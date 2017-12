$ 3,9 millones para hacer campaña

Hasta ayer, tres organizaciones políticas fueron calificadas: Alianza PAIS, CREO y Unidad Popular. En total, serán $ 3’907.979,70 los que destinará el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la promoción de las siete preguntas que tiene la consulta popular y referéndum convocado para el 4 de febrero de 2018. Cada opción de respuesta a los temas abordados, Sí o No, contará con un presupuesto de $ 1’953.989. El valor corresponde a la multiplicación de $ 0,15 por 13’026.598 de ecuatorianos habilitados para votar. Es decir, quienes hagan campaña por el Sí podrán gastar hasta $ 279.141,38 por cada pregunta. Lo propio se hará para el No. Cabe anotar que esos valores deberán dividirse para todas las organizaciones que se inscriban en la campaña. Así lo resolvió ayer el Pleno del CNE. Además, la Dirección Nacional de Promoción Electoral anunció que hasta el próximo 15 de diciembre los medios de comunicación podrán inscribirse para receptar la pauta publicitaria del proceso electoral. Hasta el momento,13 medios nacionales y locales han validado su participación. En el mismo plazo, las delegaciones provinciales del CNE capacitarán a los representantes de los medios de comunicación para el proceso de pautaje. El Pleno también calificó a Alianza PAIS, representada por Ricardo Zambrano; Movimiento CREO, representado por César Monge; y Unidad Popular, liderado por Giovanni Atarihuana, para participar en la campaña. Para estos movimientos corre el plazo de 10 días para presentar la copia certificada del Registro Único de Contribuyentes y el certificado bancario de apertura de la cuenta bancaria en la que se depositará el monto destinado para la campaña. El registro de las organizaciones políticas y sociales vencerá el martes 12 de diciembre. En Guayaquil se desarrolló la quinta Asamblea Nacional del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), en la que se presentó un informe de la directiva presidida por Leonardo Vicuña, y otro sobre la situación política del país. Además de otros 4 puntos. La vicepresidenta de la República (e), María Alejandra Vicuña, explicó el último punto. Ella aseveró que ya hay un período electoral en marcha. “Nadie puede obstaculizarlo. No solo porque lo establece la Constitución, sino el Código de la Democracia”. Durante su intervención informó que la dirigencia de Alianza PAIS fue la primera en registrarse en el CNE para iniciar la campaña por el Sí a la consulta electoral. “Estaremos en cada barrio, cantón y parroquia para impulsar el siete veces sí”. En el evento participaron más de 1.500 personas que llenaron las 3 plateas del Teatro Centro Cívico. El esmeraldeño Jhony Cabezas, de 48 años; la guayaquileña Patricia Mateo, de 37, y la salitreña Dolores Coello, de 80 años, expresaron no estar de acuerdo con la reelección indefinida. Vicuña aseguró que mas de 700 organizaciones plantearon 2.700 preguntas para ser consideradas e incorporadas en la consulta popular. Añadió que es importante que del diálogo nacional se haya dado un salto para preguntarle a la gente cuáles son los temas de interés en el que todos debemos participar. “Este es un proceso que está en marcha y al que la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano le dije siete veces sí. Este es un proceso que no tiene dueños y que pertenece no solo a la militancia sino al pueblo. Es uno que permitirá defender sus logros históricos. Cuando decimos sí a la consulta le decimos abiertamente si al combate contra la corrupción”. También afirmó que la pregunta sobre la no prescripción de los casos de abuso a niños bajo ningún tipo de vista verse como una formulación demás. “Jamás una pregunta orientada a la garantía de los derechos de niños y adolescentes podrá ser un relleno”. Durante su exposición reconoció que aún hay tareas pendientes como la revolución agraria para el pueblo agropecuario. Pero asimismo, recordó que durante los primero seis meses de gobierno del presidente de Ecuador Lenín Moreno han sido entregado 500 millones y 120.000 operaciones crediticias para atender el impulso de proyectos de emprendimientos de los jóvenes. Leonardo Vicuña recordó que ABA es cofundadora de Alianza País. “Nació antes. Desde aquí respaldamos la consulta popular en todos los términos”. Él -agregó- que están de acuerdo con la transición del Consejo de Participación Ciudadana. “Debe elegirlo la Asamblea con propuesta del gobierno nacional para que haya representatividad para la sociedad”. (I)

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO