El Gobierno Nacional del Ecuador a través del Ministerio de Salud Pública y la Misión Las Manuelas, de la Secretaria Técnica Plan Toda una Vida, impulsa las garantías de derecho de las personas con discapacidad y mejora su calidad de vida mediante la entrega ayudas técnicas.

“Carlos” de 24 años y habitante del Cantón Vinces, en la Provincia de Los Ríos, padece de osteogénesis imperfecta, conocida como “huesos de cristal”, cuyo trastorno congénito se caracteriza por la fragilidad de hueso excesiva.

Desde la comodidad y tranquilidad de su hogar, Carlos con un grado de discapacidad del 78%, recibe atención integral de salud, por parte del médico familiar que le otorga el Ministerio de Salud Pública. Aunque su discapacidad congénita no tenga curación, las ayudas técnicas que le han sido entregadas (silla de rueda, butaca para bañarse y evacuar) permiten mejor su calidad de vida.

El joven expresó su agradecimiento al personal de salud del Distrito Palenque-Vinces, por las atenciones recibidas, “antes no podía salir de mi casa porque no disponía de una silla de rueda, ahora puedo salir a pasear los fines de semana con mi familia y además he podido ir a Babahoyo a eventos que me invitan, también acompaño a mi mama y a mi hermana a realizar las comprar al supermercado”.

Para Paul Avellaneda, médico familiar, es gratificante poder ayudar y mejorar la calidad de vida de los pacientes que forman parte fundamental de los grupos de atención prioritaria que el Ministerio de Salud Pública oferta a través de su cartera de servicios.

Desde el 2014 hasta la actualidad, 2239 personas fueron calificadas con discapacidad y de enero a octubre del año en curso, 156 ayudas técnicas fueron entregadas entre ellas constan, sillas de ruedas, butaca para bañarse, asiento para evacuar, bastones, pañales desechables, andadores y colchones antiescaras .

Henry Rubio, responsable distrital del programa de discapacidades, explica que este trabajo lo realiza en conjunto con la Misión Las Manuelas de la Secretaria Técnica Plan Toda una Vida.

“Nuestra labor como MSP es la valoración, atención medica integral del paciente y a su vez, el seguimiento en los tratamientos. Para esto contamos con un equipo médico integral calificado, el cual realiza visitas domiciliaras a pacientes con discapacidades crónicas”, declara el funcionario.

El Ministerio de Salud Pública, continuará en la búsqueda de pacientes con el objetivo de mejorar su calidad de vida, para eso es fundamental que las personas que tengan un familiar con discapacidad y no han sido calificados, los trasladen a los centros de salud para cumplir con el proceso pertinente, indica Rubio.(i)