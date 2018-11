Baterista de Queen explica por qué Sacha Baron Cohen no se quedó con el rol de Freddie Mercury

El actor conocido por cintas como Borat y El Dictador, alegó diferencias creativas y acusó a la banda de querer ocultar aspectos de la vida del cantante.

Roger Taylor, baterista histórico de Queen, se refirió al cambio de reparto de la cinta Bohemian Rhapsody, la cual será estrenada el 1 de noviembre.

Originalmente, se anunció en septiembre de 2010 que el elegido era el actor Sacha Baron Cohen, conocido por protagonizar las películas El dictador y Borat. Sin embargo, hubo un cambio de planes: el actor fue desvinculado de la producción en 2013.

En su momento, se declaró que no se llegaron a los consensos creativos necesarios para seguir adelante con Baron Cohen como protagonista. De hecho, el actor dijo sobre Brian May: “es un gran músico, pero no es el mejor productor de cine”.

“Hay historias asombrosas de Freddie Mercury. El tipo era salvaje. Hay historias de pequeñas personas con platos de cocaína en sus cabezas, caminando en las fiestas. Querían proteger el legado de la banda”, dijo el actor.

A casi cinco años de la polémica, Roger Taylor, baterista Queen y uno de los productores de la realización, se refirió a la decisión que finalmente dejó a Rami Malek en el rol principal.

“Se habló mucho en torno a Sacha. Realmente nunca fue algo que estuviera en marcha”, dijo el músico en conversación con Associated Press. “Creo que no se lo tomó lo suficientemente en serio, no se tomó en serio a Freddie. Creo que es un largo camino, pero ya estamos en el final”.

Por otro lado, alabó el desempeño de Rami Malek: “Él es maravilloso. Gracias a Dios lo encontramos. Él es un tipo increíble, en todas las formas. Es adorable, dedicado e increíblemente talentoso. ¡Dios mío! Encarnó a Freddie como quien se pone una camiseta. Quiero decir, él es maravilloso. No pudimos hacerlo mejor”, dijo Taylor.(e)

Fuente. La Tercera