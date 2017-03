CNE Los Ríos da a conocer las sanciones para electores y MJRV que incumplan en la segunda vuelta

La Abogada Karina Castro, Asesora Jurídica de la Delegación Provincial Electoral de Los Ríos, dio a conocer cuáles son las sanciones para aquellos Electores y Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) que no acudan el próximo domingo 2 de abril, cuando se efectúe la Segunda Vuelta, donde los ecuatorianos elegirán los Binomios Presidenciales, Moreno-Glas, Lasso-Páez.

De acuerdo al artículo 292 del código de la Democracia para las personas que no se acerquen a sufragar la multa a pagar será el 10 % de un salario básico unificado, mientras que para los MJRV es el 15%.

Para quienes no cumplieron con su obligación, los únicos justificativos, son un certificado de salud dependiendo de una enfermedad crónica, o que no haya estado dentro del País, o que por sus funciones no hayan podido ejercer este derecho al voto; ellos deberán presentar sus justificaciones después de las elecciones.

“Nosotros como Delegación realizaremos una publicación con la nómina de quienes no asistieron a la primera vuelta, y en el momento de publicar esta lista; ellos deberán en un plazo de 15 días presentar su justificativo; del por qué no asistieron o el por qué no sufragaron; posteriormente nosotros enviaremos la misma nómina con los justificativos a la Junta Provincial Electoral de Los Ríos, y ellos mediante una resolución pueden exonerarlos o ponerles la multa”, acotó Castro.

La lista se está preparando con la primera vuelta; a pesar de que la ciudadanía ya está presentando sus justificaciones, solo deberá comprobar que conste en la lista, y para la segunda vuelta también se publicará luego de las elecciones; en este contexto la abogada Karina Castro señaló que en caso de no sufragar por segunda ocasión un elector o de no asistir un MJRV, la multa se sumará a la primera; “por favor a todos los ciudadanos y ciudadanas acérquense a sufragar a cumplir con nuestra Patria es nuestro deber”, enfatizó Castro.(i)