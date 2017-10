El ecuatoriano consume 165 huevos al año

Ecuador subió su consumo per cápita de huevos. Actualmente registra un uso de entre 160 y 165 unidades anuales, mientras que antes no superaba los 130, pero esta cifra sigue siendo baja con relación al promedio de otros países. Esta situación, según Marco Garzón Obando, de la Avícola Diana Carolina, que está ubicada en Tungurahua, se debe al ingreso masivo de extranjeros al país. Javier Corrales, gerente de Incubandina, resalta que en Colombia el consumo por persona anual es de 245 unidades y en Perú de 220. En el mundo el promedio es de 220. “Es decir que en Ecuador no somos consumidores y ese problema se presenta porque hace 10 años se hizo una campaña para recalcar que el huevo era perjudicial para la salud. Vemos que eso es mentira”. Para superar este problema los productores están trabajando en la creación del Instituto Ecuatoriano del Huevo, que tendrá como objetivo difundir las propiedades de este alimento, que está calificado como la proteína más barata. La producción de huevos en 2016 fue de 200 millones de cubetas de 30 unidades cada una. El director de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave), Juan Fernando Gutiérrez, afirma que para este año se espera un ligero crecimiento. El precio de la cubeta de 30 unidades se ha mantenido estable. En el año el mínimo ha sido de $ 2,80 y el máximo de $ 3,10. En la actualidad el costo está entre $ 2,98 y $ 3,00, al por mayor. En el caso de la Avícola Diana Carolina, ubicada en Tungurahua, esta dirige el 95% de su producción a Quito y con el envío el precio de la cubeta llega hasta 3,15. Preocupación por el incremento de la producción Una de las preocupaciones de los productores es que existe un incremento de aves y, por consiguiente, subirá la producción de huevos, lo que puede generar que se sature el mercado y ponga en riesgo los precios. El contrabando que llega desde Colombia y Perú puede poner también en riesgo la producción nacional, indicó Javier Corrales. El empresario señaló que el problema se da cuando el costo en esos países baja significativamente, puesto que encuentran un buen mercado en Ecuador. En el país no pueden competir porque el costo del maíz es más alto y ese es el principal insumo. Corrales detalló que de existir una sobreproducción colombiana las afectaciones se darían en Ecuador. Los integrantes del sector tienen también la producción avícola. Juan Fernando Gutiérrez informó que en 2016 se registraron 515.000 toneladas de carne. Este año el crecimiento será moderado y esperan que mejore la producción de maíz para competir en costos. Corrales afirmó que las afectación se darían para el segundo semestre del año que viene, en caso de que no se tomen los correctivos necesarios. Recomienda que las autoridades intensifiquen los controles en la frontera para frenar el ingreso. “En estos meses la presencia de productos desde Colombia ha sido poca, pero sí hay; en buena hora hemos podido estabilizar los precios” Según Garzón Obando uno de los problemas del sector también es la informalidad. “Nosotros -las empresas formales- pagamos todos los permisos, seguro social, sueldos fijos. Además cumplimos con los parámetros de calidad exigidos, mientras que los informales no cumplen con lo que exige la ley y por lo general no pagan sueldos estables. Esa es una desventaja y cuando la producción sube pueden dañar el mercado”, denunció, por ello espera que se hagan los controles necesarios. Mientras que para Corrales la informalidad es mínima entre los productores. El empresario afirma que este fenómeno se da en la comercialización. El Instituto Nacional de Estadística y Censos tiene un registro publicado en 2013 en donde se registra una producción de huevos de gallina a la semana que llega a 47’431.058. De ese total el 15,48% es de producción de campo y el 84,52% corresponde a producción en plantas avícolas. (I) DATOS Dentro de las actividades por el Día Mundial del Huevo, la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave) emprendió una campaña para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de este alimento para un estilo de vida saludable. El huevo es uno de los alimentos más nutritivos y beneficiosos para el cuerpo humano. Es rico en vitaminas y minerales, además de que contiene una proteína de alto valor biológico que equilibra los aminoácidos esenciales para la construcción y reparación de los tejidos. En las tiendas el costo de la unidad está en $ 0,15, mientras que la cubeta de 30 en los mercados puede variar entre $3,40 y $3,60, dependiendo del lugar. En estos sitios el producto no contiene fecha de caducidad, a diferencia de los supermercados, en donde sí exhiben dicha información. (I)

