Hospital registra incremento en el precio y retrasos

Diario el Telégrafo informa en su edición de hoy que en la casa de salud Regional de Ambato, hace 4 años, se presupuestó en $ 38,9 millones, pero ahora costará más de $ 73 millones. Los rediseños elevaron rubros de obra civil e ingenierías como: sistema eléctrico, electrónico, gases medicinales, área de quemados, subsuelos y ascensores, etc. Para diciembre de 2014 se tenía prevista la entrega del Hospital Regional Docente de Ambato, pero han pasado 4 años y aún no finaliza su repotenciación y construcción. Apenas tiene un avance del 57% y la inversión se incrementó en más del 89%. La obra, a cargo del Servicio de Contratación de Obras (Secob) y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se inició el 2 de julio de 2013, con un presupuesto de $ 38’997.100. Tras los primeros trabajos se identificaron aspectos técnicos que imposibilitaban la repotenciación de esa casa de salud, lo que cambió el objeto principal del contrato y con esto empezaron las demoras. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, dijo a los medios públicos que se debió hacer un rediseño de toda la obra propuesta de inicio, y se planteó la edificación de otra torre que prácticamente implica un nuevo hospital. Milagros Pesántez, gerente general de Hospiplan, empresa encargada de fiscalizar la obra, indicó que las deficiencias de los estudios y las condiciones de la edificación obligaron a demoler el hospital antiguo, debido a que existían fallas en su estructura con riesgo de colapsar. El 31 de mayo de 2013, mediante concurso público, Hospiplan ganó de entre 7 empresas el contrato de fiscalización, valorado en $ 1’489.323. Su trabajo consistía en vigilar que la construcción del hospital se desarrolle en el plazo y con las debidas especificaciones técnicas: “Nosotros no tenemos competencia sobre el contrato de diseño, partimos de un proyecto ya definitivo”, argumentó.

Informe evidencia problemas EL TELÉGRAFO accedió a un informe en donde figura que el costo total actual de la obra llega a $ 73’545.774. En ese informe se pone de manifiesto una serie de problemas en la construcción del hospital, debido a los rediseños implementados por el Secob y el Ministerio de Salud Pública (MSP). Por ejemplo, en principio los quirófanos debían estar en la planta baja, pero en febrero de 2016 la entidad contratante solicitó el cambio al tercer piso, sin tomar en cuenta las adecuaciones para los productos contaminantes. Esto creó las ‘circulaciones cruzadas’, es decir, que el ingreso de material esterilizado se cruce con el material contaminado. En el informe se resalta que los rediseños del proyecto afectaron directamente en el incremento de rubros en lo referente a la obra civil y otras ingenierías como el sistema eléctrico, electrónico, gases medicinales, incremento en el área de quemados, de subsuelos y ascensores, entre otros. En este punto, según Espinosa, el monto definitivo de la inversión incluso alcanzaría los $ 97’000.000, que incluirá el equipamiento e infraestructura. “Pueden haber existido incrementos propios del cambio de diseños…”, justificó. Volviendo al tema del informe, también se refiere a los contratos vigentes, que no contemplan el suministro de puertas especiales para que funcionen las áreas de aislados y zonas estériles. Por otra parte, no se cuenta con la aprobación de las especificaciones para la planta de tratamiento de agua potable y hemodiálisis, que constarían en el presupuesto, pero hasta ahora no se ha podido dar trámite a este asunto. No se cumplen los tiempos Dos ampliaciones de plazo, de 1 año y medio y de 6 meses, debido a los rediseños, han provocado que el tiempo de entrega se alargue. Tres suspensiones de plazo contractual se dieron en estos 4 años, una de ellas tras la visita del expresidente Rafael Correa a esta casa de salud, quien habría solicitado que los cuartos del área de hospitalización no tengan 2 camas como establecía el proyecto inicial, sino 5. El nuevo hospital tendrá una capacidad de 300 camas para esa área. La última suspensión se halla vigente desde el 6 de abril de este año y estaría a punto de vencer el plazo contractual. Alrededor de 276 obreros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército trabajan en la construcción del hospital. La Ministra de Salud aseguró que los trabajos se desarrollan con normalidad: “El hospital, al momento está en obra, tenemos personal trabajando permanentemente, hacemos supervisión continua”. El pasado 9 de junio se terminó, por mutuo acuerdo, el contrato con la empresa fiscalizadora. “El retiro de Hospiplan se da por intereses de la empresa debido a que el contrato inicial establecía 18 meses de construcción y ya han transcurrido 4 años”, explicó Pesántez. Este diario solicitó una entrevista con autoridades o voceros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para hablar del tema, pero se excusó por razones de agenda. También se pidió hablar con el Secob, pero hasta el cierre de esta edición la entidad no emitió una respuesta. (I)

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO