Incidencia del discurso político en una campaña electoral

A seis meses de las próximas elecciones seccionales, mucho se ha escrito sobre la importancia que tendrán las redes sociales en la campaña electoral pero otro elemento sin duda gravitante será el manejo del discurso político. Entrevistamos al Ab. Carlos Proaño Manosalvas quien fue Jefe de Discursos del ex presidente Rafael Correa y en la actualidad se desempeña como Asesor discursivo de la Primera Vicepresidente de la Asamblea Nacional.

¿Qué tan importante para un candidato es asesorarse respecto del mensaje o del discurso político?

Es relevante ya que independientemente del medio que se utilice para llegar al electorado: redes sociales, medios de comunicación, mitin, entrevistas, etc. la oferta de campaña gira en torno a la claridad de un mensaje que enganche con los intereses o anhelos del electorado. Por otro lado un error recurrente es pensar que el discurso es un texto retórico-argumentativo preparado o improvisado para determinadas ocasiones. Los candidatos deben entender que el discurso, que lleva implícito un mensaje, responde a una estrategia comunicacional y debe estar relacionado con los demás canales de comunicación llámense estos tweet, mítin, entrevista, visita en territorio, etc. No es aislado. Se fortalecen y se complementan entre ellos. Cada uno tiene particularidades propias pero ninguno debe estar aislado del resto pues todos responden a una estrategia comunicacional.

¿Cómo se estructura ese mensaje?

El mensaje es característica propia de todo proceso de comunicación y dentro de ella un elemento clave es la retoalimentación entre emisor y receptor. Aquello solo puede conseguirse con el contacto permanente con el ciudadano. Un político debe bañarse de pueblo, tiene que tener cercanía con su gente, así de alguna manera evita caer en la burbuja del poder o en lo que en comunicación de masas se denomina “cámara de eco”, pero por sobre todo permite identificar las reales necesidades de su electorado. El político moderno es de territorio no de escritorio.

¿Influye mucho la ideología?

No. El electorado vota en su mayoría por consideraciones afectivas. La lectura o análisis de las propuestas están limitados a un sector más bien de académicos o generadores de opinión. El ciudadano vota por quien considera le solucionará sus problemas, aquello trasciende ideologías. Más allá de aquello la vigencia de las tesis políticas de derecha o izquierda han sido cuestionadas desde inicios del siglo XX. La política es lucha de concepciones que reflejan las ideas predominantes de una sociedad.

La migración, el armamentismo, el uso de una determinada libertad, una propuesta económica, el sufragio universal, el control de la fecundidad, la clonación humana, el matrimonio homosexual, el aborto u otro tema de cualquier naturaleza que sea, que alinee a la gente en favor o en contra, se transforma en cuestión de política aunque no lo haya sido en sus inicios. En ese sentido el discurso lo que hace es transmitir un mensaje que tiene un componente social y político y por tanto estará siempre asociado a creencias sociales compartidas. La clave está en que el candidato se sintonice de mejor forma con ese anhelo o pensamiento mayoritario.

El discurso político no es para hablar de política sino de los problemas reales del ciudadano.

¿Todo discurso por tanto implica un análisis de aspectos antropológicos, sociales, etc?

Nada en política puede ser improvisado si se quiere tener mayores posibilidades de éxito. El discurso político es el resultado de un proceso de investigación, sistematización, redacción, edición y validación. No puede ser improvisado. En política nada es casual.

¿Siguen teniendo fuerza los discursos como los de Velasco Ibarra o Jaime Roldós?

El discurso político está hecho para ser escuchado no leído por tanto siempre las emociones jugarán un rol importante. Desde Aristóteles, en el siglo IV a. C., el discurso exitoso se caracterizó por tener credibilidad del disertador, por transmitir emociones y por estar acompañado de argumentos lógicos; sin embargo, existen dos elementos que en el ámbito de la oratoria no evolucionaron con la rapidez que lo hicieron las preferencias de la mayoría del electorado, esto es: el uso de un lenguaje refinado y lleno de tecnicismos, así como la extensión de las disertaciones. Hoy en día el discurso es sencillo, directo y corto.

La franja demográfica de mayor peso electoral en los padrones está comprendida por hombres y mujeres de entre 20 y 35 años de edad. Siendo así, los políticos deben adecuar sus estrategias de comunicación política en llegar con el mensaje a este público objetivo, a quienes se los denomina generación millennials que se caracterizan por el uso cotidiano de redes sociales, buena formación académica y apatía por las cuestiones políticas.

¿Con un buen mensaje se gana elecciones?

Influyen varios factores pero sin duda el mensaje, el discurso es relevante. Pero es importante también tener claridad respecto del objetivo que se tenga. Creo que el objetivo de una estrategia comunicacional no debe ser ganar una elección sino ejercer el poder para servir. El triunfo en las urnas no es un punto de llegada, es un punto de partida. Obviamente si lo que se quiere es cambiar estructuras de poder y gobernar a favor de las grandes mayorías.(o)