Malestar entre Terán y Chávez por unidades educativas

Mediante entrevista realizada en radio fluminense ayer, el alcalde de Babahoyo, Johnny Terán, manifestó que existen infraestructuras educativas sin funcionamiento que no han sido entregadas al municipio por impedimento de una legisladora .

“ Estamos esperando la confirmación del Ministerio de Educación para la entrega de la Unidad Augusto Pazmiño. Lamentablemente esta entrega de bienes abandonados está a caprichos de algunas personas de esta provincia, espero que con la orden que dio el Presidente se defina esta situación”, anotó Terán

Recalcó que no le gusta dar nombre pero que existe egoísmo “La señora asambleísta de PAIS y ex alcaldesa se opone a que se entreguen estas instalaciones, dicho por el mismo gobernador , director regional de Educación, dicho por todos a que se entregue el colegio Eugenio Espejo, sino ayudan no molesten, no recibimos ningún favor de los asambleístas”.

De su parte la asambleísta sostuvo que el alcalde Johnny Terán en declaraciones públicas ha pretendido endosarle responsabilidades que carecen de sustento absoluto .

“Si usted pretende pegarme bajo yo sabré responderle por lo alto, los comentarios son de falsa de falsedad absoluta

En mi vida pública y privada no tengo tiempo para albergar sentimientos de egoísmo o celos como perversamente usted insinúa, tal vez él en sus prácticas políticas sí acostumbra a expresar esas emocionales, resulta triste y deplorable arremeter contra quienes considera sus adversarios políticos con el único afan de justificar sus absurdos.

´ “Él dice q conoce que hay presiones de esta asambleísta , que me opongo a las instalaciones educativas, tiene la astucia de involucrar al coordinador de educación y gobernador. Jamás ni como ciudadana ni autoridad voy a permitir que priman intereses personales o políticos sobre el interés de la ciudad

Lo emplazo públicamente para que en 48 horas demuestre con evidencias y argumentos de sus distorsionadas declaraciones, de no ser así, el alcalde quedaría como un contumaz mentiroso y como servidor público en un afan iracundo por recuperar prestigio ante sus mandantes recurre a las más bajas y viles pasiones, la farsa y engaño mediático.

VERSIÓN DEL GOBERNADOR

En tanto, el gobernador Camilo Salinas negó haber hecho esos comentarios “Negativo, no le he dicho nada, lo mío fue sólo fue canalizar los requerimientos del alcalde a través de Educación y hasta ahora no tengo ningún informe, gobernación solo fue canal de gestión del requerimiento de los municipio de Babahoyo, Palenque, Pueblo Viejo, Juntas Parroquiales que necesitan las escuelas cerradas para uso municipal, son más de 230 escuelas cerradas en Los Ríos, sostuvo el funcionario.

CONTEXTO

El antiguo colegio Eugenio Espejo (centro) tiene más de 120 años . En el 2011 se entregaron las llaves del plantel a las autoridades de educación.

Hasta agosto del 2016 la coordinación zonal informó que existe un acuerdo con Inmobiliar para hacer el traspaso legal. (i)