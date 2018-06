Prefecto Troya se defiende de acusaciones en su contra

El prefecto de Los Ríos, Marco Troya ofreció una rueda de prensa en Quevedo, con la finalidad de desvirtuar las acusaciones formuladas en su contra sobre supuestos actos de corrupción.

Dijo que le causó “sorpresa” el audio que empezó a circular por redes sociales, semanas atrás, en el cual el asambleísta independiente Patricio Mendoza denunció que supuestamente el prefecto de Los Ríos había solicitado un millón y medio de dólares al empresario Rubén Olivo para darle el cargo de Ministro de Agricultura.

“En ningún momento he conversado con el señor Olivo, son muchos años que no sé nada de él. (…) No sé de dónde viene esa locura”, enfatizó el Prefecto. Sobre este tema ya hay una instrucción fiscal en Quito, para lo cual ha buscado el patrocinio de abogados que lo defiendan en el escenario jurídico.

Troya se define como una persona “sin odios, sin rencores”, por eso no había salido a defenderse en el ámbito mediático, solo en el judicial. En la rueda de prensa tampoco atacó a sus rivales políticos. “Si alguien actúa de una manera visceral, no está en mí actuar de una manera similar”.

“Mi conciencia está tranquila; jamás le hecho daño a alguna persona en particular”, reiteró el Prefecto ante los medios de comunicación en la sede de la Radio RVT Satelital que trasmitió, en vivo, la conferencia de prensa, de la cual participaron periodistas de la localidad y radios de la provincia que se enlazaron para retransmitir la señal.

Otro “golpe mediático” contra el Prefecto ha sido la denuncia que hizo el exfiscal de Los Ríos, Jaime Guerrón, la semana pasada (a pocas horas antes de ser cesado en sus funciones), acusando al abogado Manuel Álvarez de haber llegado a su despacho, a nombre de un grupo de juristas defensores del Prefecto, a ofrecerle cien mil dólares, para que retrase un proceso de instrucción fiscal en contra de Troya.

Eso también lo desvirtuó el prefecto argumentando que en Los Ríos no tiene ninguna instrucción fiscal abierta en su contra, ni conoce al abogado Álvarez. Le llama la atención por qué el fiscal no ordenó la detención de Álvarez, si supuestamente se trataba de un delito flagrante de soborno.

El prefecto Troya destacó que no ha tenido participación directa en ninguno de los dos casos de presunta corrupción que lo involucran. No obstante confesó que todo esto lo ha sorprendido, “no estaba preparado para este tipo de problemas”. Su familia, inclusive, ha sido afectada considerablemente.

Cree que el tiempo preelectoral, con miras a las elecciones seccionales del 2019, es la causa que ha motivado estos ataques para bajar su popularidad y credibilidad, aunque él había dicho desde noviembre del 2017 que no será candidato a ninguna dignidad.

“Mi deseo de alejarme de la actividad pública, para poder dedicarme a mi entorno familiar es una decisión que ya está tomada”, subrayó.

Con 23 años en la función pública, primero como alcalde de Valencia y después como prefecto de Los Ríos, Troya ha ganado un sólido respaldo popular de la población fluminense, lo cual incomoda a sus rivales políticos.

No obstante, agradeció las muestras de respaldo popular que ha recibido en esta situación crítica que está viviendo. Finalmente aseguró que seguirá profundizando la transformación de Los Ríos hasta el último día como prefecto.

Al término de la rueda de prensa, en las afueras de la radio, un numeroso grupo de simpatizantes le expresó, una vez más, el respaldo y la gratitud por su gestión . (I)