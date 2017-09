Tío del Vicepresidente tenía información privilegiada

Nadie sabe cómo una carta privada y dirigida al vicepresidente de la República, Jorge Glas, llegó a poder de su tío Ricardo R., uno de los principales sospechosos en la instrucción fiscal por asociación ilícita que busca revelar la red de corrupción que armó la compañía brasileña Odebrecht en Ecuador. En la Fiscalía se presentaron funcionarios de la Vicepresidencia y exministros, pero ninguno sabe qué sucedió en este tema. Lo cierto es que un peritaje a la computadora de Ricardo R. halló la carta enviada al Vicepresidente de la República por parte del consorcio internacional Vea Group, en la cual evidenciaba su deseo de invertir en el proyecto minero Fruta del Norte, uno de los yacimientos de oro más grandes del país, ubicado en la parroquia Los Encuentros, cantón Yanzantza, de Zamora Chinchipe. Esta misiva llegó a la oficina de Glas el 1 de abril de 2014 y estaba suscrita por Michelangelo Vergopia, apoderado de Vea Group y que, según su página de Facebook, durante esa época visitó varias ciudades de la Sierra y de la Amazonía. El foráneo pedía una cita al Vicepresidente para contarle la propuesta y decirle que el Exim Bank de India financiaría Fruta del Norte, lo cual respaldó con comunicaciones suscritas por los interesados. El 2 de abril de 2014 Sergio Ruiz, exsecretario de la Vicepresidencia, envió toda la documentación a Rafael Poveda, exministro de Sectores Estratégicos, para que responda al empresario. Todo se hizo a través del sistema Quipux, una red de comunicación oficial del Gobierno, que permite intercambio de documentos según la jerarquía del funcionario (ver infografía). El trámite se cumplió, aparentemente, con normalidad hasta que los oficios aparecieron en poder de Ricardo R. Tío de Glas, ¿gestor de negocios? Ricardo R. no fue extraño en el anterior Gobierno. Por un año, de 2007 a 2008, estuvo como asesor institucional de la Superintendencia de Telecomunicaciones, cargo que lo dejó por las denuncias que lo vinculaban con su sobrino, el entonces ministro de Telecomunicaciones y presidente del Fondo de Solidaridad, Jorge Glas. Hasta 2006, Glas y Ricardo R. llevaron una relación más allá de lo familiar, juntos formaron seis empresas, de las cuales la más visible es Televisión Satelital, canal donde Glas tenía su espacio de entrevistas llamado ‘Gestión Empresarial’, donde incluso invitó al expresidente Rafael Correa. La última década ha sido buena para Televisión Satelital. Solo en los últimos cuatro años tuvo ingresos por más de $ 6 millones, según un informe de la Unidad de Análisis Financiero. En esta década, la Presidencia y la Secretaría de Comunicación alquilaron sus equipos para transmisión de TV. La renta de esos aparatos fue un giro normal en los negocios del canal guayaquileño, pero Ricardo R. decidió irse por otros caminos. Luis Calle, representante legal de Televisión Satelital, dijo a la Fiscalía que Ricardo R. no tiene relación formal con la compañía: entregó las acciones a sus hijos Ricardo y Adriana, que viven en el exterior. Ricardo R. se convirtió en un asesor que buscaba negocios y equipos para el canal. Por ese trabajo remitió facturas, no sabe cuánto ganaba, pero sí que manejaba tarjetas corporativas de la empresa. Un ejemplo de esta gestión fue el convenio con Telconet para la entrega de servicios de internet de banda ancha. El gerente de Telconet, Tomislav Topic, declaró que el tío de Glas los ayudó a conocer a financistas chinos y a la brasileña Odebrecht. Por esa gestión se comprometió a dotar de internet a Televisión Satelital por 8 años (2009-2017), servicio valorado en $ 5,7 millones. Pero no hay ningún contrato escrito de ese acuerdo, según la declaración del representante de Televisión Satelital, lo único que existe es la palabra de Topic y Ricardo R. La faceta empresarial de Ricardo R. aparentemente fue de altibajos. Un informe de la Unidad de Análisis Financiero a los movimientos registrados en bancos nacionales encontró ingresos personales por $ 141.300 desde 2013 hasta 2016. Mientras que las empresas donde tuvo participación, como Construproyect, recibieron transferencias de Odebrecht por más de $ 700 mil. La constructora brasileña está ligada a la investigación penal contra Ricardo R. Él aparece en los videos y chats que preparó secretamente José Conceição Santos, exdirector de la firma en Ecuador, para revelar la red de corrupción que había forjado entre funcionarios públicos y empresarios del país. En esas grabaciones se denuncia que Ricardo R. recibió un porcentaje por los cinco contratos adjudicados a Odebrecht desde 2010. En total, los pagos suman $ 14 millones, según Conceição. Las sospechas de la Fiscalía Ricardo R. no negó las acusaciones de Odebrecht en su escrito incorporado al expediente fiscal el 28 de agosto pasado. Allí dijo que ha sido un hombre de negocios y que desde 2007 su única relación con el Vicepresidente es familiar. En ese documento reitera: “Mis actividades privadas desde 2007 han sido de mi exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, de total desconocimiento o participación de naturaleza por parte del referido ingeniero Jorge Glas Espinel”. La Fiscalía quiere comprobar esa versión. Por eso, en las últimas semanas convocó a declarar a la secretaria personal del Vicepresidente, Olga Muentes; al exsecretario de la Vicepresidencia, Sergio Ruiz; y al exministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda. A los tres se les ha preguntado si fueron testigos de llamadas o contactos de Ricardo R. o por qué tenía documentos privilegiados en su poder. Muentes contestó a la Fiscalía que sí hubo llamadas de Ricardo R., pero que no recordaba el número, ni para qué eran. Lo que sí dijo es que Glas no habló con él. “Sí recibí llamadas del señor Ricardo R. en el ejercicio de mis funciones, en las cuales debía atender a muchísimas personas, desde un ciudadano común hasta un ministro de Estado”. En cambio, Sergio Ruiz, quien fue secretario de la Vicepresidencia hasta junio pasado, no sabe cómo llegó el pedido de Vea Group a poder de Ricardo R. “El documento fue remitido desde mi Quipux únicamente al ministro de Sectores Estratégicos y al solicitante (…) Desconozco cómo el oficio de la referencia pudo haber llegado a un tercero distinto de los únicos destinatarios, que son el entonces ministro Rafael Poveda y Michelangelo Vergopia, solicitante de la reunión”. Lo mismo dice el exministro Poveda en su versión ante la Fiscalía. Él recordó que luego de que recibió la comunicación vía Quipux se reunió con el representante del consorcio Vea Group, quien ratificó el interés de invertir en Fruta del Norte. Ante la pregunta si tuvo contacto con Ricardo R. en 2014, la respuesta fue: “Jamás tuve contacto ni personal, ni telefónicamente, es más, ni lo conozco, entonces es imposible que en esas fechas haya tenido contacto (…) jamás he entregado documento, oficio o información a Ricardo R.”. Eduardo Franco, defensor del Vicepresidente, dijo a este diario que Ricardo R. deberá responder por los documentos de su computadora. “Habría que confirmar la veracidad de esa información (…) Estamos impugnando ese indicio porque en caso de ser verdaderos esos documentos esa computadora no pertenece al ingeniero Glas. Además, cualquiera puede poner el nombre Vicepresidencia con el click derecho en la computadora. Ese indicio no es contra Jorge Glas porque él responde por sus actos y omisiones”. ¿Quién dio esa información a Ricardo R.? Esa es la pregunta clave que la Fiscalía busca resolver.(i)

Fuente. El Telégrafo