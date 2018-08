Tres sujetos agreden a guardias de seguridad en Guayaquil

Los golpes iban y venían, y cada vez se hacían más fuertes. Las imágenes que parecían sacadas de un programa de lucha libre quedaron registradas por la cámara de vigilancia de la ciudadela La Cumbre, cerca de Ceibos Norte.

En los casi dos minutos de grabación se ve cómo tres sujetos ingresan a la garita y golpean, en repetidas ocasiones, a los guardias Freddy Soria Cano y Eduardo Santana. Los agresores incluso arrebataron un tolete de las manos de uno de los miembros de seguridad para continuar golpeándolos.

Luego de lo que parecía el fin de la pelea, uno de los hombres —que ya tenía una herida en la cabeza— regresó e impactó con un ventilador de pedestal a uno de los empleados.

Una versión de la administración de la ciudadela dice que las tres personas son parte de una familia —padre con dos hijos— que intentaron cruzar por la urbanización, hacia Ceibos Norte, donde residen.

“Como se les negó el permiso, reaccionaron de esta forma”. El hecho se suscitó a las 16:30 del domingo 5 de agosto.

“Por suerte, el guardia no sufrió un lesión mayor, por lo que el médico legista consideró que la agresión no era susceptible de alguna sanción mayor, no pasó a más”, dijo una vocera de la urbanización.

Un audio de uno de los supuestos parientes de los agresores que circula en WhatsApp también se ha hecho viral. “Los guardias se pusieron altaneros con mi tío. No lo dejaron entrar por la urbanización porque dicen que no tenía la credencial (…). Lastimosamente mi tío es de pocas pulgas (…). Se metieron con las personas que no tenían que meterse, así de sencillo es esto”, indicó.

El fiscal Wilson Álvarez de la Unidad de Flagrancia confirmó que no se asentó una denuncia en el Ministerio Público por este caso.(i)

Tomado de Expreso.com.ec