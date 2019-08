VENEZOLANA APUÑALÓ A VENDEDOR DE AGUA

Lo apuñaló porque comentó que los venezolanos son chantajistas y solo piden dinero. Una joven de 19 años de nacionalidad venezolana, que responde a los nombres de Darianna Anyemar Paz Reyes, hirió con un puñal a un vendedor de agua por unos comentarios que habría realizado el comerciante informal.

Según la víctima, Jhon Reinoso, él estaba vendiendo botellas con agua en el interior de un bus la línea 81, cooperativa ‘Panorama’, cuando dosextranjeros abordaron el micro, “ellos empezaron a decir que no tenían dinero y empezaron a pedirle a los pasajeros. Yo dije que existen venezolanos que son chantajistas, le quitan dinero a los ecuatorianos y que solo vienen a pedir dinero”, comentó el afectado.

Jhon indicó que él se bajó del bus en las calles José de Antepara y Piedrahita, pero que los extranjeros seguían en el bus, desde donde lo habrían insultado. “No entendí lo que me dijeron, por eso me sonreí. Ya en la calle Padre Solano le abordan los venezolanos y me quitan una navaja que yo cargaba, con la cual me limpiaba las uñas, la mujer me quitó el puñal y me hincó en varias ocasiones en el brazo izquierdo”, añadió el herido.

Luego de la agresión que habrían provocado los extranjeros, ellos intentaron huir, pero el populacho lo detuvo y los entregó a los policías que pasaban por el sector.

La presunta atacante fue puesta órdenes de las autoridades judiciales posterior a la orden de detención que dio el fiscal de turno.(I)