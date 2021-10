Tras ser declarado inocente y permanecer 8 años en prisión, Carolina Llanos dio detalles de lo que vivió durante ese tiempo .

1¿Qué situaciones vivió dentro de la cárcel?

Los más doloroso para un ser humano ser acusa de un crimen que no ordené ni cometí. Me llevaron a prisión estando embarazada. Quienes nos persiguieron no creyeron en mi estado de gestación y la fiscalía de Galo Chiriboga ordenó realizarme una prueba de embarazo. La Cruz Roja confirma el resultado: nueve semanas de vida de mi tercer hijo con Galo Lara. Lo que para cualquier ciudadano común era libertad con medidas sustitutivas, para mí significo el mayor horror. Al día siguiente del resultado varias mujeres ingresan a mi celda y con varilla proceden a golpearme salvajemente. Aquella golpiza trajo consecuencias 48 horas después cuando el dolor en mi vientre acompañado de sangrado significó la muerte de mi hijo. Me sacaron maternidad del suburbio Marianita de Jesús, y tras comprobar que ya no tenía latidos me regresaron a prisión.

Lo que vino después, no conforme con lo anterior, fue la presión política del gobierno de Correa que se pasó por encima los criterios médicos al punto de llegar a amenazar con quietarle las rentas a la Junta de Beneficencia si me mantenían en la maternidad Sotomayor lugar donde fui trasladada por el legrado incompleto realizado en la Marianita de Jesús. Sí, a mí me realizaron dos legrados en 48 hora. El medico dispuso 15 días de reposo y en menos de 12 horas fui traslada, esposada de ambas manos sujetas a la camilla, sangrando y con pañales nuevamente a mi celda. En mi mente la orden dispuesta por el ministro Serrano a través del coronel de policía Cristian Rueda, que “por orden de ministro José Serrano debo llevarla a cárcel de mujeres”. Eso me hicieron. No les bastó haber ordenado la golpiza que terminó con mi la vida de mi hijo.

¿Sus gemelos por qué decidió que los lleven a otro país?

Nunca decidí eso. Mis hijos, de la mano de Dios Padre, estuvieron a buen recaudo aquí en el Ecuador. A pesar que intentaron atentar contra ellos.

Emilio Palacio citó 1 testigo falso durante la entrevista, piensa realizar alguna denuncia?

No solo uno hubo testigo falso, hubo testimonios forjados, policías que pagaron a detenidos para acusarme como consta en el proceso; funcionarios de la función judicial como la fiscal Inés Barco Loor y el juez Iza, y otros que actuaron en el caso Quinsaloma que se acomodaron a los requerimientos del fiscal Chiriboga para silenciar a un opositor. En el juicio de repetición que me asiste, será la oportunidad para que expliquen que fue lo que los motivó a ser parte de este fraude procesal.

4 ¿Regresaría a Quinsaloma?

Ya he estado en Quinsaloma, mi cantón, mi cuidad. Fui recibida con los brazos abiertos, con lágrimas de felicidad ante la injusticia de la que fui objeto. También Galo estuvo en Quinsaloma donde fue recibido en hombros.

Teme por su integridad estado libre?

Por supuesto que temo. Temo por mi vida y la de mi familia. La sentencia de mi inocencia pone al descubierto el fraude procesal del que fuimos objeto.

¿Qué le diría a Los Ríos una vez que se ha demostrado su inocencia?

Primero permítame agradecer las muestras apoyo expresado no solo en redes sociales. Le cuento que acompañé a mi esposo a Quevedo el pasado 7 de octubre donde las muestras de solidaridad y respeto, principalmente de mujeres tras lo que me tocó vivir en prisión.

Quiero que mi caso se conozca, para que el abuso de poder perpetrado en mi contra por callar a un opositor luego no la convierta en una rehén de la sucia política. ( i).

