ESTALLIDO SOCIAL EN CHILE

Hasta el 18 de octubre el presidente de Chile Sebastián Piñera Echeñique no se imaginó nunca lo que sucedería ese día y los meses siguientes. Hasta ese día, él estaba trabajando no solo para aumentar el bienestar de los chilenos sino también para ser un líder latinoamericano de los países que habían optado por la libertad económica. Esto explica que participara activamente en los sucesos de Venezuela apoyando a los opositores a Nicolás Maduro; que se realizaría en Chile a fines de año la APEC (La reunión anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) y la COP25(La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático), momentos que pondrían a Chile y a su presidente en la mirada mundial.

El 18 de octubre una inmensa mayoría de chilenos, con un hecho circunstancial y anecdótico como lo fue el alza del precio del pasaje del Metro, se iniciaron manifestaciones masivas mostrando un cansancio de los ciudadanos frente a la desigualdad económica en temas como las pensiones de los jubilados, el costo de la salud y la educación en Chile. A los días siguientes, comenzaron a sumarse múltiples demandas en los temas y productos más variados.

Pero el alzamiento no solo tuvo razones socioeconómicas o de precios de mercado, también es el rechazo a múltiples abusos de la elite chilena en materia de colusiones empresariales para fijar precios, una clase política muy divorciada de las demandas sociales, una desigualdad en la aplicación de la justicia para la clase alta y otra para el resto, corrupción creciente en la Fuerzas Armadas y Carabineros, etc. Los ejemplos son variados y esto explica que el apoyo a las marchas haya sido y esté siendo tan transversal.

Desde el 18 de octubre, sin excepción, y en todas las ciudades de chile, ha habido expresiones de disconformidad con el Gobierno y la totalidad de los partidos políticos. Este movimiento no posee líderes identificables ni partidos políticos que puedan arrogarse el liderazgo. Esto explica que en las marchas no son visibles banderas de partidos políticos, porque estos reciben rechazo masivo. Algunos postulan que el PC chileno y el Frente Amplio estarían detrás de todo esto, pero si bien estos partidos apoyan la rebelión social, ni remotamente poseen el liderazgo de todo el movimiento.

La carencia de liderazgo ha hecho prácticamente imposible negociar al Gobierno. No sabe con quien hablar. Si bien esto es una ventaja del Movimiento social porque no puede ser manipulado, a su vez es una gran desventaja, porque no puede encauzar negociaciones para lograr lo que desea. Lo concreto es que el 25 de abril se votará en un plebiscito si desea cambiar la Constitución Política heredada de Pinochet y que sufrió cambios importantes bajo la presidencia de Ricardo Lagos. Ese día será crucial para el desarrollo de la evolución política y económica de Chile.

En estos meses ha habido mucha violencia, tanto de algunos que se manifiestan, como también de Carabineros que intenta mantener el orden público. Hemos visto gran destrucción de bienes públicos y privados en numerosas ciudades, como también casos de violaciones a los derechos humanos. Chile ya no es el que existía antes del 18 de octubre, y tampoco sabemos cómo será luego del 25 de abril.

Es un país que está en un momento significativo de su historia, y los chilenos deseamos que todo lo ocurrido nos permita ser un mejor país: más integrado, justo, equitativo y con la voluntad de continuar mejorando el bienestar espiritual y material de toda la población.

Samuel Vial. Licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

