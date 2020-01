Hoy los Choice Awards

Esta vez es el turno de la edición 25 de los Critics’ Choice Awards 2020. El actor Taye Diggs será el presentador principal.

El irlandés, de Martin Scorsese, lidera las nominaciones, con 14, incluyendo a mejor película, mejor actor, mejor actor de reparto y mejor director.

Le siguen Había una vez en Hollywood, con 12; Little, con nueve; 1917 e Historia de un matrimonio, con ocho, y Jojo Rabbit, Joker y Parásitos, con siete.

Mejor actriz

En esta categoría están nominadas: Awkwafina, por The Farewell; Cynthia Erivo (Harriet); Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio); Lupita Nyong’o (Us); Saoirse Ronan (Little Women); Charlize Theron ( Bombshell); y Renée Zellweger (Judy).

Mejor actor

Siete actores compiten por llevarse el premio: Antonio Banderas (Dolor y gloria); Robert De Niro (El irlandés); Leonardo DiCaprio (Había una vez en Hollywood); Adam Driver (Historia de un matrimonio); Eddie Murphy (Dolemite Is My Name); Joaquin Phoenix (Joker); Adam Sandler (Uncut Gems).