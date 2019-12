IMPLEMENTAT VAR EN ECUADOR SERÁ DIFICIL DICE LA FEF

Aún sin una postura definida de la LigaPro en lo concerniente a la implementación del videoarbitraje (VAR) en los campeonatos de la Serie A y la Serie B del próximo año, la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene previsto estrenar la herramienta tecnológica a nivel de sus competiciones locales en el 2020.

“Anunciamos la implementación del VAR en los partidos 2020 de CopaEcuador, SuperCopa y SuperLiga Femenina porque la FEF juega limpio”, anunció el 21 de noviembre la FEF mediante un video colgado en su Twitter.

Sin embargo, no ha transcurrido ni un mes desde el anuncio, y a la interna de la Federación hay sentimientos de incertidumbre e inseguridad por cuanto el VAR pueda ser utilizado durante los tiempos estimados.

Esto, porque el presidente de la Comisión Nacional de Árbitros de la FEF, Rodrigo Espinoza, exteriorizó su preocupación al decir que Ecuador tiene pocos jueces certificados VAR y, fundamentalmente, porque no saben con exactitud cuándo va a empezar la capacitación a los réferis y cuánto tiempo puede durar; considerando que el primer torneo de la próxima temporada se va jugar el 1 de febrero, la Supercopa Ecuador.

“La implementación total, yo estoy convencido que va a ser muy difícil en el 2020. La mayoría de la gente me habla de un año de capacitación. Estará implementado totalmente cuando estemos en condiciones de hacerlo, no solo por tener la herramienta sino por tener quienes usen esta herramienta. Me parece que no hay otra manera. La idea también es la implementación total luego de un camino que permitirá ir haciendo, partido por partido, o finales, o semifinales o liguilla para irse preparando para el momento en el cual todos los partidos tengan esa herramienta como componente”, subrayó el titular de la Comisión de los Árbitros en entrevista para La Red.

“El VAR no es un producto que compramos, lo traemos y lo usamos. Tan importante como eso será la capacitación. Si nosotros tenemos una herramienta que no la sabemos utilizar no sirve de mucho. Hay pocos jueces certificados VAR en el Ecuador, me parece que en febrero inicia la capacitación que hará la misma empresa que va a brindar el servicio. Esperamos que el partido de la Supercopa pueda ser un plan piloto de la implementación que luego esperamos sea total”, agregó.

Por otra parte, Rodríguez mantiene dudas respecto al financiamiento del servicio del videoarbitraje en el caso que la LigaPro decida implementarlo en sus campeonatos nacionales. ¿De dónde saldrá ese dinero?, plantea el directivo.

Rodríguez precisó no obstante que la FEF no piensa echarse atrás en el uso del VAR. “La Federación ha logrado financiar para que sus torneos tengan la implementación del VAR. En el caso de la LigaPro -que organiza los torneos de la Serie A y Serie B-, y que tampoco tenemos una situación económica pudiente, tengo entendido que hay mucho interés y que se está buscando el camino para poder hacerlo, pero ahí sí vamos a tener que contar con el financiamiento adecuado”.

“Si los clubes con todos los problemas económicos que tienen, hasta qué punto van a estar dispuestos a que parte de su presupuesto vaya a ser destinado a implementar la herramienta; o, si la LigaPro de alguna manera logra con algún auspiciante acordar ingresos que le permita cubrir con esa necesidad”, concluyó. (D)

Fuente: El Universo